1) Определить магнитный поток Ф через контур площадью 15 кв. см. в однородном магнитном полес индукцией В, равной 24 Тл, если угол между В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов. 2) Как изменится магнитное поле катуш...
Физика
1) Определить магнитный поток Ф через контур площадью 15 кв. см. в однородном магнитном полес индукцией В, равной 24 Тл, если угол между В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов. 2) Как изменится магнитное поле катушки при увеличении тока в 1,5 раза? 3) Определить максимальную силу тока в катушке индуктивностью 3 Гн при подключении к ней конденсатора ёмкостью 4 мкФ, заряженного до напряжения 200 В 4) Магнитный поток через замкнутый проводник с электрическим сопротивлением 4 Ом равномерно увеличивается с 0,4 мВб до 0,7 мВб. Какое кол-во заряда прошло через поперечное сечение проводника? 5) Определить индуктивность контура, если магнитный поток через проводник контура увеличивается на 0,02 Вб в результатеизменения тока в контуре с 4 А до 8 А 6) Найти ЭДС в проводнике с длиной 25 см., перемещенного в однородное магнитное поле с индук. 8 мТл со скоростью 5м/с под углом 30 градусов к вектору магнитного поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ф=B*S*Cosa, ф=24*0,15*cos60=1,8 Вб 2) Wm=L*I^2/2 , Wm=L*1,5I^2/2 значит в 2,25 3)- 4)E=ф2-ф1/t, I=E/R , q=-(Ф2-Ф1)/R=-(0,7-0,4)/4=-0,075 Кл 5) Ф=Li, L=ф/i, L=0,002/(8-4)=0,005 Гн 6)E=B*L*v*sinx, E=0,008*0,25*5*0,5=0,005 Вб
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