1) Определить магнитный поток Ф через контур площадью 15 кв. см. в однородном магнитном полес индукцией В, равной 24 Тл, если угол между В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов. 2) Как изменится магнитное поле катуш...

Физика

1) Определить магнитный поток Ф через контур площадью 15 кв. см. в однородном магнитном полес индукцией В, равной 24 Тл, если угол между В и нормалью к плоскости контура равен 60 градусов. 2) Как изменится магнитное поле катушки при увеличении тока в 1,5 раза? 3) Определить максимальную силу тока в катушке индуктивностью 3 Гн при подключении к ней конденсатора ёмкостью 4 мкФ, заряженного до напряжения 200 В 4) Магнитный поток через замкнутый проводник с электрическим сопротивлением 4 Ом равномерно увеличивается с 0,4 мВб до 0,7 мВб. Какое кол-во заряда прошло через поперечное сечение проводника? 5) Определить индуктивность контура, если магнитный поток через проводник контура увеличивается на 0,02 Вб в результатеизменения тока в контуре с 4 А до 8 А 6) Найти ЭДС в проводнике с длиной 25 см., перемещенного в однородное магнитное поле с индук. 8 мТл со скоростью 5м/с под углом 30 градусов к вектору магнитного поля

Автор: Гость