x^2-2x y^2-4y 5=0 вот уравнение, помогите плиз
Алгебра
x^2-2x y^2-4y 5=0 вот уравнение, помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если имелось ввиду, нет, исправьте условие на верное x^2-2x+ y^2-4y +5=0 перепишем в виде x^2-2x+ y^2-4y +1+4=0 группируя (x^2-2x+1)+ (y^2-4y +4)=0 по формуле квадрат двучлена (x-1)^2+(y-2)^2=0 сумма двух неотрицательных выражений равно 0, когда каждое из них равно (квадрат любого выражения неотрицателен) x-1=0 и y-2=0 x=1 и y=2 ответ: (1;2)
Гость:
X² - 2 * X + Y² - 4 * Y + 5 = (X² - 2 * X + 1) + (Y² - 4 * Y + 4) = (X - 1)² + (Y - 2)² = 0 Поскольку квадрат числа всегода неотрицательный и равен нулю только когда подквадратное выражение равно нулю, то Х = 1, Y = 2.
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