Шнур длинной 68м , разрезали на три части, так,что две первые части равны, а третья на 4м меньше, чем общая длина первых двух вместе. какая длина каждой части?

пусть длина первой части х м, тогда длина второй части х м, длина третьей части (х+х-4)=2х-4 м. По условию задачи составляем уравнение х+х+2х-4=68 4х=68+4 4х=72 х=72\4 х=18 2х-4=2*18-4=36-4=32 ответ: длина первой части 18 м, второй части 18 м, третьй части 32 м

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Пусть длина первой части х м, тогда второй - тоже х м, а третьей - 2х-4 м. Зная, что длина шнура равна 68 м, составляем уравнение: х+х+2х-4=68 4х=72 х=18 (м) - длина первой (и второй) части 2*18-4=32 (м) - длина третьей части Ответ. 18 м, 18 м, 32 м.