Приехало 100 туристов.Из них 10 человек не знали ни немецкого,ни французского языка,75 знали немецкий язык и 83 знали французский.Сколько туристов знали французский и немецкий языки?

Математика
Приехало 100 туристов.Из них 10 человек не знали ни немецкого,ни французского языка,75 знали немецкий язык и 83 знали французский.Сколько туристов знали французский и немецкий языки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100-10=90 человек знают хотя бы один из языков 2) 90-83=7 -человек знают только немецкий 3) 75-7=68 человек знают и немецкий и французский ответ: 68 человек
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