составить уравнение прямой в пространстве, проходящей через точки А(-3,5,-4) и параллельную оси Ох

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параметрическое уравнение прямой в пространстве x=x0+kt y=y0+lt z=x0+mt Уравнение прямой Ох х=t y=0 z=0 Данная прямая паралельна оси ОХ, значит выполяются равенства k=1 l=0 m=0 Тогда параметрическим уравнением данной прямой будет x=-3+t y=5 z=-4