пять окуней весят столько же,сколько и два леща,и лещ тяжелее окуня на 360г.Сколько весит окунь?

Пусть окунь весит х грамм, а лещ - у грамм. тогда получаем, что 5х=2У(1) и у=х+360(2).Подставляем уравнение (2) в уравнение (1). Получаем: 5х=2 (х+360), 5х=2Х+720, 5х-2Х=720, 3Х=720, х=240. Итак, Окунь весит 240 грамм, лещь весит 240+360=600грам

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Допустим масса окуней х г., а лещей по условию будет (х + 360) г. Тогда составим уравнение по условию: 5х = 2(х + 360) 5х = 2х + 720 5х - 2х = 720 3х = 720 х = 720 / 3 х = 240 г. весит окунь. 360 + 240 = 600 г. лещи. Ответ: 240г.; 600 г.