В першій каністрі було в 5 разів більше бензину, ніж у другій. Весь бензин з цих каністр вилили в пустий бензобак. Якби долили ще 7 л бензину, то бак був би повним. Скільки літрів бензинубуло в кожній каністрі, якщо бензобак вм...

Математика

В першій каністрі було в 5 разів більше бензину, ніж у другій. Весь бензин з цих каністр вилили в пустий бензобак. Якби долили ще 7 л бензину, то бак був би повним. Скільки літрів бензинубуло в кожній каністрі, якщо бензобак вміщуе 55 л?

Автор: Гость