В першій каністрі було в 5 разів більше бензину, ніж у другій. Весь бензин з цих каністр вилили в пустий бензобак. Якби долили ще 7 л бензину, то бак був би повним. Скільки літрів бензинубуло в кожній каністрі, якщо бензобак вм...
Математика
В першій каністрі було в 5 разів більше бензину, ніж у другій. Весь бензин з цих каністр вилили в пустий бензобак. Якби долили ще 7 л бензину, то бак був би повним. Скільки літрів бензинубуло в кожній каністрі, якщо бензобак вміщуе 55 л?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нехай в другій каністрі було х л бензину, тоді в першій було 5х л бензину, а в обох каністрах х+5х=6х л бензину. За умовою задачі складаємо рівняння 6х+7=55 6х=55-7 6х=48 х=48\6 х=8 5х=5*8=40 відповідь: у першій каністрі було 8 л бензину, у другій 40 л
Гость:
допустим, во второй канистре х л бензина, тогда 5х+х+7=55 6х=55-7 х=48/6 х=8л во второй канистре 5*8=40л в первой
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