отец может вскопать одну грядку за 15 минут,а сын туже грядку-за 20 минут.сколько времени им потребуеться чтобы вместу вскопать 3 грядки

Гость: Гость:

1) 1\15 грядки - вскопает отец за 1 минуту 2) 1\20 грядки - вскопает сын за 1 минуту 3) 1\15+1\20=4\60+3\60=7\60 грядки - вскопают сын и отец за одну минуту 4) 1:7\60=60\7 мин - за столько времени вскопают сын и отец одну грядку 5) 3*60\7=180\7 мин - за столько времени вскопают отец и сны 3 грядки ответ: 180\7 мин