отец может вскопать одну грядку за 15 минут,а сын туже грядку-за 20 минут.сколько времени им потребуеться чтобы вместу вскопать 3 грядки
Математика
отец может вскопать одну грядку за 15 минут,а сын туже грядку-за 20 минут.сколько времени им потребуеться чтобы вместу вскопать 3 грядки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1\15 грядки - вскопает отец за 1 минуту 2) 1\20 грядки - вскопает сын за 1 минуту 3) 1\15+1\20=4\60+3\60=7\60 грядки - вскопают сын и отец за одну минуту 4) 1:7\60=60\7 мин - за столько времени вскопают сын и отец одну грядку 5) 3*60\7=180\7 мин - за столько времени вскопают отец и сны 3 грядки ответ: 180\7 мин
Гость:
Производительность труда отца равна 1/15, сына - 1/20. Вдвоем за 1 минуту они выполняют 1/15+1/20=7/60 работы. 3 : 7/60 = 180/7 (мин) - отец и сын вскопают 3 грядки. Ответ. 180/7 минут.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Вышла в поле артель косцов. Ей предстояло скосить два луга, из которых один был вдвое больше другого. Полдня вся артель косила большой луг, а на вт...
Алгебра
География
помогите придумать несколько ситуаций,в которые может попасть отставший от научно-технического прогресса джинн.-рабочая тетрадь параграф 4 №8
Математика
Я провел год в деревне, в Москве и в дороге - и притом в Москве в 8 раз более времени, чем в дороге, а в деревне в 8 раз более, чем в Москве. Сколь...