помогите придумать несколько ситуаций,в которые может попасть отставший от научно-технического прогресса джинн.-рабочая тетрадь параграф 4 №8

География

помогите придумать несколько ситуаций,в которые может попасть отставший от научно-технического прогресса джинн.-рабочая тетрадь параграф 4 №8

Автор: Гость