помогите придумать несколько ситуаций,в которые может попасть отставший от научно-технического прогресса джинн.-рабочая тетрадь параграф 4 №8
География
помогите придумать несколько ситуаций,в которые может попасть отставший от научно-технического прогресса джинн.-рабочая тетрадь параграф 4 №8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
джинн не умеет водить машину, пользоваться компом.
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