а)(47-15)+(62-12); б)x+(39-14); в)81-(x+y).

Математика
а)(47-15)+(62-12); б)x+(39-14); в)81-(x+y).
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)(47-15)+(62-12)=32+50=82 б)x+(39-14)=х+25 в)81-(x+y)=81-х-у 
Гость:
a) (47 - 15) + (62 - 12) = 47 - 15 + 62 - 12 = 82 b) x +(39 - 14) = x + 25 c) 81 - (x - y) = 81 - x + y
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