в параллелограмме авсd на стороне ab отмечена точка k так,что ak : kb = 2:1 , O- точка пересечения диагоналей . выразите векторы oc и ck через векторы а=ab и b=ad

Геометрия

в параллелограмме авсd на стороне ab отмечена точка k так,что ak : kb = 2:1 , O- точка пересечения диагоналей . выразите векторы oc и ck через векторы а=ab и b=ad

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