в параллелограмме авсd на стороне ab отмечена точка k так,что ak : kb = 2:1 , O- точка пересечения диагоналей . выразите векторы oc и ck через векторы а=ab и b=ad

Геометрия
в параллелограмме авсd на стороне ab отмечена точка k так,что ak : kb = 2:1 , O- точка пересечения диагоналей . выразите векторы oc и ck через векторы а=ab и b=ad
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AK:KB=2:1 значит вектор АК=2*вектор ВК вектор АК=2\3 *вектор АВ   диагонали параллелограмма пересекаются и в точке пересечения делятся пополам, поєтому вектор ОС=1\2 * вектор АС=по правилу параллелограмма для векторов= 1\2* (АВ+AD)=(a+b)/2 вектор ОС=(a+b)/2   вектор СК=по правилу треугольника=вектор СА+ вектор АК= -вектор АС+2\3 *вектор АВ=-(вектор АВ+вектор АD)+2\3 *вектор АВ = -1\3*вектор AB+вектор AD=-a/3-b вектор СК=-a/3-b
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