распределить в 2 группы 1 спряж и 2 спряж заниматься,пилить,веять,сеять,стелить,таять,клеить,бороться,шептаться,надеяться,приготовиться,нестись,бросить,бросать.
Русский язык
распределить в 2 группы 1 спряж и 2 спряж заниматься,пилить,веять,сеять,стелить,таять,клеить,бороться,шептаться,надеяться,приготовиться,нестись,бросить,бросать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1спр.заниматься, веять,сеять,стелить(исключение),таять,бороться,шептаться,надеяться,бросать 2спр.пилить,клеить,приготовиться,нестись,бросить
Гость:
1 спряжение: заниматься, веять, сеять, стелить, таять, бороться, шептаться, надеяться, бросать. 2 спряжение: пилить, клеить, приготовиться, нестись, бросить.
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