сколько потребуется мешков, чтобы привезти 1,6 м кубического алебастра? мешок вмещает 40 кг. Плотность алебастра 2500 кг/м кубический

Физика
сколько потребуется мешков, чтобы привезти 1,6 м кубического алебастра? мешок вмещает 40 кг. Плотность алебастра 2500 кг/м кубический
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m=p*V=2500*1.6=4000 N=4000/40=100  потребуется 40мешков для 4000 кг алебастра
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