сколько потребуется мешков, чтобы привезти 1,6 м кубического алебастра? мешок вмещает 40 кг. Плотность алебастра 2500 кг/м кубический

Физика

сколько потребуется мешков, чтобы привезти 1,6 м кубического алебастра? мешок вмещает 40 кг. Плотность алебастра 2500 кг/м кубический

Автор: Гость