Основание АД трапеции АВСД лежит в плоскости α. Вершина С не лежит в этой плоскости. Через середины боковых сторон трапеции проведена прямая m .Докажите, что прямая m параллельна плоскости α.
Геометрия
Основание АД трапеции АВСД лежит в плоскости α. Вершина С не лежит в этой плоскости. Через середины боковых сторон трапеции проведена прямая m .Докажите, что прямая m параллельна плоскости α.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прямая m проведена через середины боковых сторон трапеции, значит она содержит среднюю линию трапеции, а значит она паралельна основаниям BC, AD (по свойству средней линии трапеции) Определение: прямая параллельна плоскости, если она параллельна прямой, принадлежащей данной плоскости. прямая m (точка С не лежит в єтой плоскости, значит и прямая m в ней не лежит) паралельна прямой AD, лежащей в плоскости α, значит прямая m паралельна плоскости α. Доказано
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