Велосипедист выехал из пункта А в пункт В и ехал со скоростью 18км/ч,а затем, после 20 минутного отдыха,-со скоростью 16 км/ч.На каком расстоянии от пункта В отдыхал велосипедист,если в дороге он был 3ч 30 мин.Весь путь 55 км.
Математика
Велосипедист выехал из пункта А в пункт В и ехал со скоростью 18км/ч,а затем, после 20 минутного отдыха,-со скоростью 16 км/ч.На каком расстоянии от пункта В отдыхал велосипедист,если в дороге он был 3ч 30 мин.Весь путь 55 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть на расстоянии х км от пункта В велосипедист отдыхал, тогда он преохал до пункта отдыха 55-х км. Время езды 3 ч30 мин -20 мин=3 ч 10 мин Со скоростью 18 км\час велосипедист ехал (55-х)\18 час, со скоростью 16 км\час он ехал х\16 час. По условию задачи (55-х)\18+х\16=3+1\6 55-х+9х\8=54+3 55 +х\8=57 х\8=57-55 х\8=2 х=8*2 х=16 ответ: на расстоянии 16 км от пункта В
Гость:
Пусть велосипедист остановился в Х км от пункта В. Тогда со скоростью 18 км/ч он ехал 55 - Х км. Ехал велосипедист 3 часа 10 минут, то есть 3 1/6 часа. Получаем уравнение (55 - Х)/18 + X/16 = 19/6 (8 * (55 - X) + 9 * X)/144 = 19/6 440 - 8 * X + 9 * X = 440 + X = 456 X = 16
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