найти производную сложной функции y=ctg8x

Алгебра
найти производную сложной функции y=ctg8x
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле вычисления производной сложной функции и проивзодных основных элементарных функций y'=(ctg8x)'=-1\ sin ^2 (8x) *(8x)'=-8\sin^2 (8x)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
С НАУЧНОЙ СТАНЦИИ ОТПРАВЛЯЕТСЯ ЭКСПЕДИЦИЯ НА ПОЛЮС В РАСПОРЯЖЕНИИ ЭКСПЕДИЦИИ 3 ОДИНАКОВЫХ ВЕЗДЕХОДА БАКИ КОТОРЫХ ВМЕЩАЮТ ГОРЮЧЕЕ НА ОДИН ДЕНЬ ПУТИ....
Ответить
Химия
1! Высшую степень окисления хлор проявляет в соедиении 1)Cl2O 2)Cl2O5 3)AlCl3 4)HClO4   2! Наибольшее Количество хлорид-ионов образуется при биссоц...
Ответить
Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда равен 165см3. Его измерения выражаются простыми числами.Найдите измерения данного прямоугольного параллелепипеда.
Ответить
Математика
некоторый товар стоил 240 р,его цена сначала повысилась на 255, а затем на 25% понизилась.как изменилась цена товара и на сколько?
Ответить
Математика
Придумай задачу, решением которой является выражение: а) (47-15)+(62-12) б) х+(39-14) в) 81-(х+у)
Ответить