найти производную сложной функции y=ctg8x
Алгебра
найти производную сложной функции y=ctg8x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле вычисления производной сложной функции и проивзодных основных элементарных функций y'=(ctg8x)'=-1\ sin ^2 (8x) *(8x)'=-8\sin^2 (8x)
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