Придумай задачу, решением которой является выражение: а) (47-15)+(62-12) б) х+(39-14) в) 81-(х+у)

Гость: Гость:

1. В понедельник мама дала Коле 47 рублей, из которых он потратил 15. Во вторник папа дал Коле 62 рубля, из которых Коля потратил 12. Сколько рублей осталось у Коли после 2-х дней? 2. На прилавок выложили Х яблок и 39 апельсинов. Сколько фруктов осталось на прилавке, если известно, что за день было куплено 14 апельсинов? 3. На клумбе рос 81 цветок. Сколько на клумбе бархатцев, если известно, что календулы - Х, ромашек - У, а других цветов на клумбе нет?