Придумай задачу, решением которой является выражение: а) (47-15)+(62-12) б) х+(39-14) в) 81-(х+у)
Математика
Придумай задачу, решением которой является выражение: а) (47-15)+(62-12) б) х+(39-14) в) 81-(х+у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В понедельник мама дала Коле 47 рублей, из которых он потратил 15. Во вторник папа дал Коле 62 рубля, из которых Коля потратил 12. Сколько рублей осталось у Коли после 2-х дней? 2. На прилавок выложили Х яблок и 39 апельсинов. Сколько фруктов осталось на прилавке, если известно, что за день было куплено 14 апельсинов? 3. На клумбе рос 81 цветок. Сколько на клумбе бархатцев, если известно, что календулы - Х, ромашек - У, а других цветов на клумбе нет?
Гость:
1) Найдите сумму разности чисел 47 и 15; 62 и 12. 2) Купили х кг. яблок всего. Потом привезли еще 39 кг. яблок, а потом 14 кг. продали. Сколько осталось в магазине кг. яблок. 3) За три дня продали 81 л. молока. В первый день продали х л. молока, а в третий день у л. Сколько осталось молока?
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