точка B ( -4 и 2 ) D ( 2 и -4 ) являются противоположными вершинами квадрата ABCD. Найдите координаты остальных вершин и координаты точки , которая делит сторону AD пополам

Алгебра

точка B ( -4 и 2 ) D ( 2 и -4 ) являются противоположными вершинами квадрата ABCD. Найдите координаты остальных вершин и координаты точки , которая делит сторону AD пополам

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