точка B ( -4 и 2 ) D ( 2 и -4 ) являются противоположными вершинами квадрата ABCD. Найдите координаты остальных вершин и координаты точки , которая делит сторону AD пополам

Алгебра
точка B ( -4 и 2 ) D ( 2 и -4 ) являются противоположными вершинами квадрата ABCD. Найдите координаты остальных вершин и координаты точки , которая делит сторону AD пополам
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А(-4;-4) С(2;2) Точка, которая делит сторону AD пополам F(-1;-4)
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