Напишіть твір на тему:"В українських піснях - історія українського народу."
Музыка
Напишіть твір на тему:"В українських піснях - історія українського народу."
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У житті українського народу пісні займають окреме місце. Українські пісні надзвичайно мелодійні, в них поєднується пісенність української мови та чарівність мелодії. Українські народні пісні складалися протягом багатьох століть. Вони розповідають про цілі епохи в історії українського народу. В них йде мова і про мужніх завзятих козаків, які боронили українські землі від загарбників, і про тяжкі випробування, які випадали на долю українського народу , і про велич української нації. Розповідають пісні і про повсякденні явища, про кохання, про нещасливу долю окремих людей.З пісень ми дізнаємся , як жили наші пращури. Український народ вкладав у пісню глибоке значення, обовязково відбивав у ній якусь подію. І тому пісні треба знати , бо в них історія українського народу.
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