Напишіть твір на тему:"В українських піснях - історія українського народу."      

Гость: Гость:

У житті українського народу пісні займають окреме місце. Українські пісні надзвичайно мелодійні, в них поєднується пісенність української мови та чарівність мелодії. Українські народні пісні складалися протягом багатьох століть. Вони розповідають про цілі епохи в історії українського народу. В них йде мова і про мужніх завзятих козаків, які боронили українські землі від загарбників, і про тяжкі випробування, які випадали на долю українського народу , і про велич української нації. Розповідають пісні і про повсякденні явища, про кохання, про нещасливу долю окремих людей.З пісень ми дізнаємся , як жили наші пращури. Український народ вкладав у пісню глибоке значення, обовязково відбивав у ній якусь подію. І тому пісні треба знати , бо в них історія українського народу.