В трапеции MHPK MK-большее основание. Прямые MH иPKпересекаются в точкеE, угол MEK=80 градусов угол EHP=40 градусов. Найдите углы трапеции
Геометрия
В трапеции MHPK MK-большее основание. Прямые MH иPKпересекаются в точкеE, угол MEK=80 градусов угол EHP=40 градусов. Найдите углы трапеции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образуется треугольник НЕР с углами н=40,е=80 и угол р=180-80-40=60 град. Тогда угол НРК=180-60=120, а угол РНМ=180-40=140, угол НМК=40, следовательно угол РКМ=360-40-120-140=60
Гость:
Угол НМК = углу ЕНР = 40 (град) (соответственные при НР//МК и секущей МН) Угол МНР = 180-40=140 (град) (смежные) УголНРК = 80+40 = 120 (град) (угол НРК - внешний для треугольника ЕНР) УголМКР = 180-120 =60 (град) (односторонние при НР//МК и секущей РК)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Существует предположение, что ботанический термин "устьица" ведет свое происхождение от древнерусского слова "уста". Докажите или опровергните данн...
Математика
Математика
набирая номер телефона абонент забыл две последние цыфры и помня лишь что эти цифры различны набрал их на удачу какова вероятность того что номер н...
Русский язык
С добрым утром! Задримали звезды золотые Задрожало зеркало затона Брезжит свет на завода речные И румянит сетку небосклона. Улыбнулись сонные берёз...