В трапеции MHPK MK-большее основание. Прямые MH иPKпересекаются в точкеE, угол MEK=80 градусов угол EHP=40 градусов. Найдите углы трапеции

Образуется треугольник НЕР с углами н=40,е=80 и угол р=180-80-40=60 град. Тогда угол НРК=180-60=120, а угол РНМ=180-40=140, угол НМК=40, следовательно угол РКМ=360-40-120-140=60

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Угол НМК = углу ЕНР = 40 (град) (соответственные при НР//МК и секущей МН) Угол МНР = 180-40=140 (град) (смежные) УголНРК = 80+40 = 120 (град) (угол НРК - внешний для треугольника ЕНР) УголМКР = 180-120 =60 (град) (односторонние при НР//МК и секущей РК)