набирая номер телефона абонент забыл две последние цыфры и помня лишь что эти цифры различны набрал их на удачу какова вероятность того что номер набран правильно?

Математика

набирая номер телефона абонент забыл две последние цыфры и помня лишь что эти цифры различны набрал их на удачу какова вероятность того что номер набран правильно?

Автор: Гость