набирая номер телефона абонент забыл две последние цыфры и помня лишь что эти цифры различны набрал их на удачу какова вероятность того что номер набран правильно?
Математика
набирая номер телефона абонент забыл две последние цыфры и помня лишь что эти цифры различны набрал их на удачу какова вероятность того что номер набран правильно?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первую из двух цифр можно выбрать 10 способами, вторую - 9 способами (одна цифра уже задействована), поэтому возможно 10 * 9 = 90 комбинаций, из которых правильная только одна, поэтому искомая вероятность равна 1/90 ≈ 0,011
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