С добрым утром! Задримали звезды золотые Задрожало зеркало затона Брезжит свет на завода речные И румянит сетку небосклона. Улыбнулись сонные берёзки Растрепали шелковые косы. И горят серебряные росы У плетня заросшая крапива О...
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С добрым утром! Задримали звезды золотые Задрожало зеркало затона Брезжит свет на завода речные И румянит сетку небосклона. Улыбнулись сонные берёзки Растрепали шелковые косы. И горят серебряные росы У плетня заросшая крапива Обрядилась ярким перламутром И, качаясь,шепчет шаловливо: С добрым утром!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А можно спросить, что нужно делать? Ладно, исправлю несколько ошибок... Задремали (пишится "е", т.к. проверочное слово "дремлет") звезды золотые, (ставится запятая, т.к. это простое предложение в составе сложного) Задрожало зеркало затона, (то же самое) Брезжит свет на заводи речные И румянит сетку небосклона. Улыбнулись сонные березки, (то же самое) Растрепали шелковые косы. Шелестят зеленые сережки, И горят серебряные росы. У плетня заросшая крапива Обрядилась ярким перламутром И, качаясь, шепчет шаловливо: "С добрым утром!" ( т.к. это прямая речь, она соответствующе выделяется)
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