Учащиеся решили совершить поход к истоку реки Волги. Сначала они ехали на поезде ,затем на автобусе и наконец шли пешком. Преодолев в общай сложности 224км. путь который дети проехали на автобусе оказался на 28км длинее, чем пу...

Алгебра

Учащиеся решили совершить поход к истоку реки Волги. Сначала они ехали на поезде ,затем на автобусе и наконец шли пешком. Преодолев в общай сложности 224км. путь который дети проехали на автобусе оказался на 28км длинее, чем путь пройденый пешком, и составил 1/5 части пути преодалёного на поезде. Найдите протяжоность участка пути которого учащиеся прошли пешком.

Автор: Гость