Учащиеся решили совершить поход к истоку реки Волги. Сначала они ехали на поезде ,затем на автобусе и наконец шли пешком. Преодолев в общай сложности 224км. путь который дети проехали на автобусе оказался на 28км длинее, чем пу...
Алгебра
Учащиеся решили совершить поход к истоку реки Волги. Сначала они ехали на поезде ,затем на автобусе и наконец шли пешком. Преодолев в общай сложности 224км. путь который дети проехали на автобусе оказался на 28км длинее, чем путь пройденый пешком, и составил 1/5 части пути преодалёного на поезде. Найдите протяжоность участка пути которого учащиеся прошли пешком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
допустим, пешком прошли х км, тогда х+х+28+5(х+28)=224 2х+28+5х+140=224 7х=224-168 х=56/7 х=8км прошли пешком
Гость:
х км - на автобусе х-28 км - пешком 5х км - на поезде х+х-28+5х=224 7х=252 х=36 36-28=8 (км) - прошли пешком
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