БРЕВНО РАСПИЛИЛИ НА ЧАСТИ ЗДЕЛАЛИ 3 ЗАРУБА 1 ЗАРУБ 2М СКОЛЬКО СКОЛЬКО ВСЕГО МЕТРОВ В БРЕВНЕ
Математика
БРЕВНО РАСПИЛИЛИ НА ЧАСТИ ЗДЕЛАЛИ 3 ЗАРУБА 1 ЗАРУБ 2М СКОЛЬКО СКОЛЬКО ВСЕГО МЕТРОВ В БРЕВНЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если длина всех частей одинакова, то решение будет таковым: 3 * 2 = 6м. длина всего заруба. Т.к. по условию 3 заруба по 2. Ответ: 6 м. всего.
Гость:
2*3=6(метров) Ответ:6 метров всего.
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