Из пункта М в пункт N, находящийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 минут вслед за ним выехал велосипедист, скорость которого в 3 раза больше скорости пешехода.Найдите скорость пешехода, если в пункт N ...

Алгебра
Из пункта М в пункт N, находящийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 минут вслед за ним выехал велосипедист, скорость которого в 3 раза больше скорости пешехода.Найдите скорость пешехода, если в пункт N он прибыл одновременно с велосипедистом.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть скорость пешехода  X км/ч. Тогда скорость велосипедиста  3 * Х. Получаем уравнение 4,5 / X - 1,5 / X = 3 / X = 3 / 4 ,  поэтому  Х = 4 Итак, скорость пешехода  4 км/ч.
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