Из пункта М в пункт N, находящийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 минут вслед за ним выехал велосипедист, скорость которого в 3 раза больше скорости пешехода.Найдите скорость пешехода, если в пункт N ...

Алгебра

Из пункта М в пункт N, находящийся на расстоянии 4,5 км от пункта М, вышел пешеход. Через 45 минут вслед за ним выехал велосипедист, скорость которого в 3 раза больше скорости пешехода.Найдите скорость пешехода, если в пункт N он прибыл одновременно с велосипедистом.

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