Потяг рухаеться на підйомі з швидкістю 10м/с і потім на спуску з швидкістю 25м/с.Яка середня швидкість потяга на всьому шляху,якщо довжина спуску у два рази більша від довжини підйому?

Физика
Потяг рухаеться на підйомі з швидкістю 10м/с і потім на спуску з швидкістю 25м/с.Яка середня швидкість потяга на всьому шляху,якщо довжина спуску у два рази більша від довжини підйому?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Середня швидкість визначається як відношення загального шляху до загального часу, витраченого на подолання цього шляху. Нехай  S - загальний шлях. Тоді  S/3  він долає з швидкістю 10 м/с, а  2 * S / 3 - з швидкістю 25 м/с, а середня швидкість Vc = S / (S/3 / 10 + 2*S/3 / 25) = 1 / (1/30 + 2/75) = 1 / (5 + 4)/150 = 150/9 ≈ 16,67 м/с
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