Потяг рухаеться на підйомі з швидкістю 10м/с і потім на спуску з швидкістю 25м/с.Яка середня швидкість потяга на всьому шляху,якщо довжина спуску у два рази більша від довжини підйому?

Физика

Потяг рухаеться на підйомі з швидкістю 10м/с і потім на спуску з швидкістю 25м/с.Яка середня швидкість потяга на всьому шляху,якщо довжина спуску у два рази більша від довжини підйому?

Автор: Гость