мыра одного здвох сумыжних кутыв дорывнюэ50 .знайдыть мыру другого кута

Геометрия
мыра одного здвох сумыжних кутыв дорывнюэ50 .знайдыть мыру другого кута
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма смежных углов составляет 180 град. Если один из них 50 то другой с лекостью можно найти: 180 - 50 = 130 град. другой угол. Ответ: 130 град.
Гость:
так как сумма смежных углов равна 180°, то зная один угол, можно найти второй 180°-50°=130° второй угол равен 130°
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