Из 40 тонн руды выплавлено 20тонн металла,содержащего 6% примесей.Какой процент примесей в руде?

Алгебра
Из 40 тонн руды выплавлено 20тонн металла,содержащего 6% примесей.Какой процент примесей в руде?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20*0.06=1.2 - содержание примесей 20-1.2=18.8- металл без примесей 40-18.8=21.2 примеси в 40т руды 21.2/40=0.53=53% - Процент примеси в руде
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