Масса трёх гвоздей и двух шурупов-40 грамм, а пяти гвоздей и трёх шурупов-65 грамм. Какова масса одного гвоздя? Ответ: 10 граммов. Нужно решение за 20 пунктов. Заранее спасибо.
Математика
Масса трёх гвоздей и двух шурупов-40 грамм, а пяти гвоздей и трёх шурупов-65 грамм. Какова масса одного гвоздя? Ответ: 10 граммов. Нужно решение за 20 пунктов. Заранее спасибо.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть масса одного гвоздя равна x, а одного шурупа равна y, тогда можно записать 3x+2y=40 5x+3y=65 Первое уравнение умножим на 3, а второе на 2, тогда получим 9x+6y=120 10x+6y=130 Из второго уравнения вычтем первое x=10, то есть масса одного гвоздя равна 10 грамм
Гость:
Пусть гвоздь весит Х граммов, а шуруп Y граммов. Получаем уравнение 3 * Х + 2 * Y = 40 5 * X + 3 * Y = 65 Из первого уравнения Y = (40 - 3 * X)/2 = 20 - 1,5 * X Тогда второе уравнение принимает вид 5 * Х + 3 * (20 - 1,5 * Х) = 60 + 0,5 * Х = 65 , откуда Х = (65 - 60) * 2 = 10 г.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Математика
Введите здесь содержание задания...Три сына хана получили в наследство большую отару овец. Старшему сыну достались 25 частей стада, среднему-10 час...
Математика
Учитель проверил работы 3 учеников-Андрея,Виталика и Сергея,но работ с собой не взял.Ученикам же он сказал так:"Все вы ,ребята,написали работы на р...