Масса трёх гвоздей и двух шурупов-40 грамм, а пяти гвоздей и трёх шурупов-65 грамм. Какова масса одного гвоздя?   Ответ: 10 граммов. Нужно решение за 20 пунктов. Заранее спасибо.

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Пусть масса одного гвоздя равна x, а одного шурупа равна y, тогда можно записать 3x+2y=40 5x+3y=65 Первое уравнение умножим на 3, а второе на 2, тогда получим 9x+6y=120 10x+6y=130 Из второго уравнения вычтем первое x=10, то есть масса одного гвоздя равна 10 грамм