Учитель проверил работы 3 учеников-Андрея,Виталика и Сергея,но работ с собой не взял.Ученикам же он сказал так:"Все вы ,ребята,написали работы на разные оценки:3,4 и 5.У Сергея оценка не 5,у Виталика оценка не 4,а у Андрея-4".О...

Математика

Учитель проверил работы 3 учеников-Андрея,Виталика и Сергея,но работ с собой не взял.Ученикам же он сказал так:"Все вы ,ребята,написали работы на разные оценки:3,4 и 5.У Сергея оценка не 5,у Виталика оценка не 4,а у Андрея-4".Оказалось , что учитель ошибся и только 1 ученику назвал оценку правильно.Какую оценку получил каждый ученик за контрольную работу.

Автор: Гость