Учитель проверил работы 3 учеников-Андрея,Виталика и Сергея,но работ с собой не взял.Ученикам же он сказал так:"Все вы ,ребята,написали работы на разные оценки:3,4 и 5.У Сергея оценка не 5,у Виталика оценка не 4,а у Андрея-4".О...

Математика
Учитель проверил работы 3 учеников-Андрея,Виталика и Сергея,но работ с собой не взял.Ученикам же он сказал так:"Все вы ,ребята,написали работы на разные оценки:3,4 и 5.У Сергея оценка не 5,у Виталика оценка не 4,а у Андрея-4".Оказалось , что  учитель ошибся и только 1 ученику назвал оценку правильно.Какую оценку получил каждый ученик за контрольную работу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Сергея 3. у Виталика 4, у Андрея 5 (у Сергея правильно, у Виталика и Андрея нет)
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