Українська мова, 5 клас Н. Бондаренко, А. Ярмолюк Задание 155. Складить речення, використовуючи наведені словосполучення у ролі звертань. Маріє Іванівно, друзяко, матусю рідненька, краю рідній, шанові телеглядачі,юні дослідники.

Гость: Гость:

Маріє Iванівно,вітаємо Вас з днем вчителя. Привіт друзяко,як же ми давно не бачились! Поздоровляю тебе з днем народження,рідненька матусю! Краю рідний,ти самий прекрасний у цілому світі. Шановні телеглядачі,за техничними обставинами наша программа до ефіру не вийде. Юні дослідники, просимо всіх зібратися у лабораторії.