С каким ускорением движется тело массой 20 кг, на которое действует три равные силы по 40 Н каждая, лежащие в одной плоскости и направненные под углом 120 градсов друг к другу?
Физика
С каким ускорением движется тело массой 20 кг, на которое действует три равные силы по 40 Н каждая, лежащие в одной плоскости и направненные под углом 120 градсов друг к другу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Равнодействующая сил, действующих на тело, равна нулю, поэтому тело вообще не сдвинется с места.
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