С каким ускорением движется тело массой 20 кг, на которое действует три равные силы по 40 Н каждая, лежащие в одной плоскости и направненные под углом 120 градсов друг к другу?

Физика

С каким ускорением движется тело массой 20 кг, на которое действует три равные силы по 40 Н каждая, лежащие в одной плоскости и направненные под углом 120 градсов друг к другу?

Автор: Гость