визначте видочасову форму діеслова і його стан used-increased- increasing-dominate-made-
Английский язык
визначте видочасову форму діеслова і його стан used-increased- increasing-dominate-made-
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used-Past Simple increased-Past Simple increasing-Present Continious dominate-Present Simple made-Past Simple
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