схема предложения : Стержень кисти и даже зелёные ножки ягод : всё оставалось на ветке.

Русский язык
схема предложения : Стержень кисти и даже зелёные ножки ягод : всё оставалось на ветке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема простого предложения с выделением главных членов):   [----- и ---- : ---- =].     Еще одна схема (когда однородные члены, соединенные союзом И, находятся перед обобщающим словом:   [ кружок (внутри подчеркнуто подлежащим)    И     кружок (внурти подчеркнуто подлежащим :  значок, обознаяающий обобщающее слово]
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