схема предложения : Стержень кисти и даже зелёные ножки ягод : всё оставалось на ветке.
Русский язык
схема предложения : Стержень кисти и даже зелёные ножки ягод : всё оставалось на ветке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Схема простого предложения с выделением главных членов): [----- и ---- : ---- =]. Еще одна схема (когда однородные члены, соединенные союзом И, находятся перед обобщающим словом: [ кружок (внутри подчеркнуто подлежащим) И кружок (внурти подчеркнуто подлежащим : значок, обознаяающий обобщающее слово]
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