схема предложения : Стержень кисти и даже зелёные ножки ягод : всё оставалось на ветке.

Гость: Гость:

Схема простого предложения с выделением главных членов): [----- и ---- : ---- =]. Еще одна схема (когда однородные члены, соединенные союзом И, находятся перед обобщающим словом: [ кружок (внутри подчеркнуто подлежащим) И кружок (внурти подчеркнуто подлежащим : значок, обознаяающий обобщающее слово]