СОСТАВТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО СЛОВАМИ :ТРУБАЧ,РОСКОШЬ,ВСКАЧЬ,ПРЕВОЗМОЧЬ,ПЕЙЗАЖ,КАТАЕШЬСЯ. К СЕГОДНИШНЕМУ ! ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
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СОСТАВТЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ СО СЛОВАМИ :ТРУБАЧ,РОСКОШЬ,ВСКАЧЬ,ПРЕВОЗМОЧЬ,ПЕЙЗАЖ,КАТАЕШЬСЯ. К СЕГОДНИШНЕМУ ! ЗАРАНИЕ СПАСИБО!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Профессиональный трубач. Роскошь кашемира. Вскачь в город. Превозмочь жару. Пейзаж в тумане. Катаешься на лыжах.
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