Сколько раз 4 содержится в 12? в 28?
Математика
Сколько раз 4 содержится в 12? в 28?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4=3раза 28:4=7раза Ответ:3раза,7раза если понравилось моё решение отметь как лучшее.
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