Сколько раз 4 содержится в 12? в 28?

Математика
Сколько раз 4 содержится в 12? в 28?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12:4=3раза 28:4=7раза Ответ:3раза,7раза если понравилось моё решение отметь как лучшее.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
ВЫСОТА BM ПРОВЕДЕНА ИЗ ВЕРШИНЫ УГЛА РОМБА ABCD ОБРАЗУЕТ СО СТОРОНОЙ AB УГОЛ 30 ГРАДУСОВ . AM =4САНТИМЕТРА НАЙДИТЕ ДЛИНУ ДИАГОНАЛИ BD РОМБА ,ЕСЛИ ТО...
Ответить
Русский язык
Сочинение:Как прекрасен наш русский язык!
Ответить
Биология
клетки бактерий,в отличие от растительных клеток,не имеют: а) ядра б)вакуолей в)оболочки г)цитоплазмы
Ответить
Биология
какую роль в жизни растений выполняют межклетники
Ответить
Математика
В магазин привезли 5 мешков риса по 40 в каждом и 7 мешков пшена по 35 в каждом сколько осталось продать кг.пшена реши задачу разными спосабами
Ответить