В магазин привезли 5 мешков риса по 40 в каждом и 7 мешков пшена по 35 в каждом сколько осталось продать кг.пшена реши задачу разными спосабами

Математика

В магазин привезли 5 мешков риса по 40 в каждом и 7 мешков пшена по 35 в каждом сколько осталось продать кг.пшена реши задачу разными спосабами

Автор: Гость