В магазин привезли 5 мешков риса по 40 в каждом и 7 мешков пшена по 35 в каждом сколько осталось продать кг.пшена реши задачу разными спосабами
Математика
В магазин привезли 5 мешков риса по 40 в каждом и 7 мешков пшена по 35 в каждом сколько осталось продать кг.пшена реши задачу разными спосабами
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 мешков по 40 кг = 200 кг риса 7 м по 35 кг= 245 кг пшена 200-130 =70 кг риса осталось 245 - 140 = 105 кг пшена осталось 2) 130:40 = 3,25 мешка риа продали 5-3,25 = 1,75 мешка осталось 1,75*40 = 70 кг 140:35 = 4 мешка пшена продали 7-4 = 3 мешка осталось 3*35 = 105 кг
Гость:
40:5=8 35:7=5 8+5=13мешков осталось продать
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