АС и ВД-диаметры окружности с центром О. Докажите что А B С D вершины параллелограмма
Геометрия
АС и ВД-диаметры окружности с центром О. Докажите что А B С D вершины параллелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Признак параллелограмма. Если диагонали четырехугольника пересекаются и точкой пересечения делятся пополам, то этот четырехугольник параллелограмм AO=CO=DO=BO=R - отрезки равны как радиусы. Диагонали четрыехугольника ABCD пересекаются и точкой пересечения точкой О делятся пополам, значит ABCD - параллеоограмм за признаком параллелограмма. Доказано
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