Деревянный куб объемом 8 см^3 распилили на 8 равных кубиков. Чему равна площадь поверхности одного малого кубика???

Алгебра

Деревянный куб объемом 8 см^3 распилили на 8 равных кубиков. Чему равна площадь поверхности одного малого кубика???

Автор: Гость