Деревянный куб объемом 8 см^3 распилили на 8 равных кубиков. Чему равна площадь поверхности одного малого кубика???

Алгебра
Деревянный куб объемом 8 см^3 распилили на 8 равных кубиков. Чему равна площадь поверхности одного малого кубика???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Объем малого кубика  1 см³, его сторона равна 1 см. Тогда площадь поверхности S = 6 * a² = 6 см².
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