Решить уравнение: 4*cos2X=5

4*cos2X=5 cos 2x=5\4>1 а косинус не превышает 1, значит данное уравнение решений не имет (-1<=cos x<=1 для любого х)

Гость: Гость:

cos 2*X = 1,25 Это уравнение решений не имеет, так как значение косинуса по абсолютной величине не больше 1