Решить уравнение: 4*cos2X=5
Алгебра
Решить уравнение: 4*cos2X=5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*cos2X=5 cos 2x=5\4>1 а косинус не превышает 1, значит данное уравнение решений не имет (-1<=cos x<=1 для любого х)
Гость:
cos 2*X = 1,25 Это уравнение решений не имеет, так как значение косинуса по абсолютной величине не больше 1
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