При каких значениях переменной "б" истинно неравенство б меньше -б ?
Алгебра
При каких значениях переменной "б" истинно неравенство б меньше -б ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если б отрицательное число, например б=-15, значит -15<15
Гость:
Оно верно, если б отрицательное, то есть б < 0
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