Ввпять яблок и три груши весят 810г,а три яблока и пять груш весят 870г. Сколько весит одно яблоко ,одна груша?едите здесь содержание задания...

Гость: Гость:

Пусть яблоко весит х грамм, а груша - у грамм. По условию задачи составим систему уравнения: 3х+5у=870, 5х+3у=810. Первое уравнение умножим на 5, второе - на 3 и из первого вычтем второе, получим: 16у=1920 у=120 (г) весит одна груша. Тогда одно яблоко весит : 5х=810-3у 5х=450 х=90 (г) Ответ: 90 г и 120 г