В кубе ABCDA 1B 1С 1D 1 на ребре СС1 взята точка М — середина ребра. Найдите угол между плоскостью АВ 1C и плоскостью, проходящей через точку М перпендикулярно прямой ВМ.

Геометрия
В кубе ABCDA 1B 1С 1D 1 на ребре СС1 взята точка М — середина ребра. Найдите угол между плоскостью АВ 1C и плоскостью, проходящей через точку М перпендикулярно прямой ВМ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : 18 градусов Пояснение : Плоскость, проходящяя через точку М перпендикулярно прямой ВМ                   лежит относительно плоскости д1 д с1 с под углом 27 градусов внешне.                   (т.к. прямая ВМ лежит под углом относительно этойжи плоскости                    под углом 63 градуса 90-63=27)                   А плоскость а в1 с под углом 45 градусов во внутрь или под углом 135                   градусов в нешне.                   Получился треугольни с углами 27 и 135 а 3 угол будет 18 градусов.
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