В кубе ABCDA 1B 1С 1D 1 на ребре СС1 взята точка М — середина ребра. Найдите угол между плоскостью АВ 1C и плоскостью, проходящей через точку М перпендикулярно прямой ВМ.

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Ответ : 18 градусов Пояснение : Плоскость, проходящяя через точку М перпендикулярно прямой ВМ лежит относительно плоскости д1 д с1 с под углом 27 градусов внешне. (т.к. прямая ВМ лежит под углом относительно этойжи плоскости под углом 63 градуса 90-63=27) А плоскость а в1 с под углом 45 градусов во внутрь или под углом 135 градусов в нешне. Получился треугольни с углами 27 и 135 а 3 угол будет 18 градусов.