m=15кг t1=15 градусов с t2=750 градусов c c=380 Дж/кг Найти Q-?
Физика
m=15кг t1=15 градусов с t2=750 градусов c c=380 Дж/кг Найти Q-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=380x15x735=4189500=4189.5 кдж
Гость:
Q=m*c*(t2-t1) решение: Q=15кг*380дж/кг*С(750-15)=4189500Дж
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