5cos2x-3=0 Напишите решение
Алгебра
5cos2x-3=0 Напишите решение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5cos2x-3=0 cos2x=3/5 2x=±arccos3/5+2kπ; k∈Z; x=±(arccos3/5)/2+kπ; k∈Z;
Гость:
5cos(2x)-3=0 5cos(2x)=3 cos(2x)=3/5 2x=±arccos(3/5)+2*pi*n x=±(1/2)*arccos(3/5)+pi*n
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