3 утки и 2 селезня вместе весят 32 кг. 4 утки и 3 селезня весят 44 кг. Сколько весят 2 утки и 1 селезень?

Составим систему: 3у + 2с = 32 4у + 3с = 44 Вычтем из второго урванения первое, получим: у + с = 12 у = 12 - с 3(12 - с) + 2с = 32 36 - 3с + 2с = 32 с = 4 кг весит 1 селезень у= 12 - 4 = 8 кг весит 1 утка 2 * 8 + 4 = 20 кг весят 2 утки и 1 селезень. Ответ. 20 кг.

Гость: Гость:

3 утки и 2 селезня вместе весят 32 кг. значит(*4) 12 уток и 8 селезней весят 128 кг 4 утки и 3 селезня весят 44 кг значит(*3) 12 уток и 9 селезней весят 132 отсюда один селезень весит 132-128=4 кг два селезня весят 2*4=8 кг три утки весят 32-8=24 кг одна утка весит 24:3=8 кг две утки весят 8*2=16 кг две утки и один селезень весят 16+4=20 кг ответ: 20 кг