Тело массой 400г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5с под действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10м/с. Найдите начальную скорость тела.

Физика

Тело массой 400г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5с под действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10м/с. Найдите начальную скорость тела.

Автор: Гость