Тело массой 400г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5с под действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10м/с. Найдите начальную скорость тела.

Физика
Тело массой 400г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5с под действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10м/с. Найдите начальную скорость тела.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переводим 400г=0,4кг по 2 закону Ньютона F=m*a. из формулы ускорения выражаем начальную скорость: V0=V-a*t  V0=10-0.6/0.4*5=2.5м/с
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