Тело массой 400г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5с под действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10м/с. Найдите начальную скорость тела.
Физика
Тело массой 400г, двигаясь прямолинейно с некоторой начальной скоростью, за 5с под действием силы 0,6 Н приобрело скорость 10м/с. Найдите начальную скорость тела.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
переводим 400г=0,4кг по 2 закону Ньютона F=m*a. из формулы ускорения выражаем начальную скорость: V0=V-a*t V0=10-0.6/0.4*5=2.5м/с
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Математика
Как при помощи только пяти цифр 5, знаков арифметических действий и скобок представить каждое из чисел от 0 до 10 включительно?