х=4+2t-t* (*в квадрате) найти:х, V0, а

Физика
х=4+2t-t* (*в квадрате) найти:х, V0, а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение равноускоренного прямолинейного движения: х=х0+Vt+at*(*квадрат)/2 значит V0=2; а= -2; х0=4 
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