х=4+2t-t* (*в квадрате) найти:х, V0, а
Физика
х=4+2t-t* (*в квадрате) найти:х, V0, а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение равноускоренного прямолинейного движения: х=х0+Vt+at*(*квадрат)/2 значит V0=2; а= -2; х0=4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Экономика
Математика
На отрезке АВ отмечена точка М.Найдите длину отрезка АВ,если отрезок АМ равен 35см,а отрезок МВ короче отрезка АМ на m см.Упростите получившееся вы...
Математика
мышь мышонок и сыр вместе весят 180 г. мышь весит 100 г больше чем мышонок и сыр вместе взятые.Сыр весит весит в три раза меньше чем мышонок Скольк...