На отрезке АВ отмечена точка М.Найдите длину отрезка АВ,если отрезок АМ равен 35см,а отрезок МВ короче отрезка АМ на m см.Упростите получившееся выражения и найдите его значение при m=24 m=37

Математика

На отрезке АВ отмечена точка М.Найдите длину отрезка АВ,если отрезок АМ равен 35см,а отрезок МВ короче отрезка АМ на m см.Упростите получившееся выражения и найдите его значение при m=24 m=37

Автор: Гость