На отрезке АВ отмечена точка М.Найдите длину отрезка АВ,если отрезок АМ равен 35см,а отрезок МВ короче отрезка АМ на m см.Упростите получившееся выражения и найдите его значение при m=24 m=37

Математика
На отрезке АВ отмечена точка М.Найдите длину отрезка АВ,если отрезок АМ равен 35см,а отрезок МВ короче отрезка АМ на m см.Упростите получившееся выражения и найдите его значение при m=24 m=37
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
МВ=АМ-m(см), значит АВ= АМ+ МВ= АМ+АМ-m = 2АМ-m(см) Если  m=24, значит АВ= 2*35-24= 70-24 = 46см  
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