сколкьо звуков и буков в словах: коньки,подьезд,семья,ёлка,еда,обьявления,съел,подьем,белезна.

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сколкьо звуков и буков в словах: коньки,подьезд,семья,ёлка,еда,обьявления,съел,подьем,белезна.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
коньки - 6б., 5 зв. подъезд- 7б., 7зв. семья  -  5б., 5 зв. ёлка   - 4б., 5 зв. еда  - 3б., 4 зв. обьявления- 10 б., 11зв. съел -4б., 4 зв. подъем -6 б., 6 зв. белезна -7б., 7 зв.
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